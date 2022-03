Grand pèlerinage du 1er mai Basilique Notre-Dame de Fourvière Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

**Grand pèlerinage à saint Joseph** Depuis notre arrivée, en 1994, à saint Joseph de Mont-Luzin dans le diocèse de Lyon, nous organisons pour le 1er mai un pèlerinage depuis ND de Fourvière. Temps de fraternité et de prière pour honorer le patron des travailleurs et déposer auprès de lui toutes nos intentions en particulier celles touchants à nos familles et à notre travail. 7h00 : Départ de ND de Fourvière à Lyon (18km) 9h30 : Rdv sur le parking de la communauté du Prado (2054 chemin de st André à Limonest) pour un départ intermédiaire (8km). Arrivée prévue vers 12h30 à Saint Joseph de Mont-Luzin. Pique-nique tiré du sac. 15h30 Eucharistie solennelle [mont-luzin@fsj.fr](mailto:[%5Bmont-luzin@fsj.fr?subject=1erMai%5D(mailto:mont-luzin@fsj.fr?subject=1erMai)](mailto:%5Bmont-luzin@fsj.fr?subject=1erMai%5D(mailto:mont-luzin@fsj.fr?subject=1erMai)))

Gratuit

