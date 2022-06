Grand Pardon de la Mer et des corporations Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche Programme :

– 9h30 Procession du cours Jonville à la criée

– 10h Messe à la criée présidée par Mgr Laurent LE BOULC’H Evéque de Coutances et Avranches

– 12h Repas salle de Hérel : inscription 02 33 91 67 74 avant le 20 Juillet 2022

– 15h à 17h Animation à la criée « LES GENS DE LA MER »

– 15h Concert à l’église Notre-Dame du Cap Lihou

– 17h Bénédiction de la mer et des bateaux depuis le canot de sauvetage de la SNSM Notre-Dame du Cap Lihou

– 20h30 Rassemblement sur le port Cale de Raboub

– 21h Procession de Notre-Dame du Cap LIHOU depuis le port en passent par centre ville et l’église Notre-Dame du Cap Lihou

