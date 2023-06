Festival Woodstower Grand Parc Miribel Jonage Vaulx-en-Velin, 23 août 2023, Vaulx-en-Velin.

Festival Woodstower 23 – 27 août Grand Parc Miribel Jonage Le vendredi, samedi et dimanche après-midi sont gratuits.

– Pass jour : normal 38€ / dernière chance 41€

– Pass 2 jours : lancement 52,50€ / normal 68€

– Pass 3 jours : lancement 75€ / normal 101€

– Pass 4 jours : lancement 100€ / normal 125€

Une programmation riche, aux esthétiques variées : des concerts rap et électro mêlant têtes d’affiches et talents émergents, des spectacles d’art de rue de compagnies dont l’univers décalé ravit les petits et les grands.

Programmation musicale : DAMSO • ANGELE • WORAKLS ORCHESTRA • ZOLA • SOOLKING • LORENZO • BEN KLOCK • MEZERG BIGA*RANX • KINK • REBEKAH • MERYL • KERCHAK • Bu$hi • JOACHIM PASTOR • JACIDOREX • BELLAIRE • BB JACQUES • ZAHO DE SAGAZAN • MAKALA • CHILLA • VARNISH LA PISCINE • RAKOON • JULIEN GRANEL • Et bien d’autres !

Grand Parc Miribel Jonage plage du fontanil Vaulx-en-Velin 69120 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-23T17:30:00+02:00 – 2023-08-23T23:15:00+02:00

2023-08-27T12:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:45:00+02:00

