VTT. ENDURO DES MINOTS Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues VTT. ENDURO DES MINOTS Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Martigues, 1 octobre 2023, Martigues. VTT. ENDURO DES MINOTS Dimanche 1 octobre, 09h00 Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Sur inscription DESCRIPTION Samedi 31 septembre :

A partir de 14h00 : Possibilité de faire des reconnaissances libres.

Retrait des plaques pilotes

Dimanche 01 octobre :

4 spéciales vont se dérouler durant la journée.

• 7h30 : Accueil des participants

• 8h45 : Briefing

• 9h00 : Départ SP1 dans l’ordre des plaques (spéciale de classement)

• 10h30 : Départ SP2 dans l’ordre du classement à l’issu de la SP1

• 12h00 : Repas

• 13h30 : Départ SP3

• 15h00 : Départ SP4

• 16h45 : Podium et remise des récompenses de l’enduro LOCALISATION Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Chemin de Figuerolles, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « mtbmartigues@sfr.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:00:00+02:00 MTB Martigues VTT Affiche Officielle Enduro des Minots Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Adresse Chemin de Figuerolles, 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 90 Lieu Ville Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Martigues latitude longitude 43.430423;5.052921

Grand parc de Figuerolles – Paul Lombard Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/