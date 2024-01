MARINE BAOUSSON GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille Catégorie d’Évènement: Lille MARINE BAOUSSON GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR Lille, 17 février 2024, Lille. Est-ce que vous aussi, en pleine discussion, vous faites genre que vous savez, or… pas du tout ? Est-ce que vous aussi, vous êtes complexé.e quelquefois par votre manque de culture générale ? VULGAIRE EST FAIT POUR VOUS ! Vulgaire, c’est un spectacle de Vulgarisation de trucs par quelqu’un qui n’y connait rien. Marine Baousson, que vous pouvez entendre régulièrement sur France Inter, adapte enfin à la scène son podcast multiprimé (Podcast de l’année Apple, Prix Radio France de la Révélation podcast au Paris Podcast Festival). Raspoutine, la conquête de la lune, le droit de vote des femmes, la commune de Paris, Napoléon… Marine vulgarise avec humour tous les sujets qui vous feront briller dans les dîners chiants. Un spectacle d’humour et de culture générale qui est chaque soir différent… car le public choisit les thèmes abordés en votant !

Tarif : 30.00 – 30.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:00 Réservez votre billet ici GRAND PALAIS – THEATRE LOUIS PASTEUR 1, BOULEVARD DES CITÉS-UNIES 59000 Lille 59 Détails Catégorie d’Évènement: Lille Autres Code postal 59000 Lieu GRAND PALAIS - THEATRE LOUIS PASTEUR Adresse 1, BOULEVARD DES CITÉS-UNIES Ville Lille Departement 59 Lieu Ville GRAND PALAIS - THEATRE LOUIS PASTEUR Lille Latitude 50.631346 Longitude 3.078291 latitude longitude 50.631346;3.078291

GRAND PALAIS - THEATRE LOUIS PASTEUR Lille 59 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/