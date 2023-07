Jeu d’énigmes digital en extérieur sur téléphone mobile Grand Palais Paris Catégorie d’Évènement: Paris Jeu d’énigmes digital en extérieur sur téléphone mobile Grand Palais Paris, 16 septembre 2023, Paris. Jeu d’énigmes digital en extérieur sur téléphone mobile 16 et 17 septembre Grand Palais Sur inscription (à partir de la dernière semaine d’août) – Gratuit – Durée : 2h00 – départs toutes les 15 minutes – Lieu de RV : métro Champs-Elysées Clemenceau (sortie principale) – jeu en français – Ce jeu se joue en famille L’INCROYABLE PARIS D’ALFRED PICARD

« Mes rivaux proclament que mon projet d’un nouveau quartier pour l’Exposition universelle de 1900 à Paris est infaisable.

Dans 2h je présente mon dossier au ministère du Commerce. C’est pourquoi j’ai besoin de vous. Huit muses vont vous guider. Ensemble, apportez-moi les preuves que mon projet sera utile pour la capitale et ses habitants. L’avenir de Paris est en jeu ». Alfred Picard

Ce grand jeu d'énigmes digital en extérieur sur mobile, vous est proposé par la Rmn-Grand Palais avec le soutien du Comité Champs Elysées, le Petit Palais, le Théâtre Marigny, le Théâtre du Rond-Point, Fluctuart, le Musée des Plans-Reliefs et le Musée de l'Armée. Grand Palais Avenue Winston Churchill 75008 Paris

16 et 17 septembre 2023
2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

