« Dessine comme Mucha »

Ateliers créatifs gratuits pour les enfants

Avec ses lignes dansantes du sol au plafond, l’Art nouveau veut rendre notre monde plus beau… C’est un art tout en courbes, avec de nombreux motifs, le plus souvent inspirés de la nature : plantes, feuilles, tiges, fleurs… On les retrouve partout, de la façade des immeubles aux papiers peints des salons. Alphonse Mucha est l’artiste le plus connu de ce mouvement artistique.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Grand Palais Immersif, la Rmn-Grand Palais et la revue Dada proposent des ateliers créatifs gratuits d’une heure pour les enfants de 6 à 12 ans. À leur tour d’inventer des motifs végétaux, pour créer une gamme de papeterie 100% Art nouveau !

Durée : 1 heure

Grand Palais Immersif 110 rue de Lyon 75012 Paris

Dada / Alphonse Mucha / Zodiac 1896 Détail / Fondation Mucha, Prague © Mucha Trust