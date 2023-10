Exposition Mucha : nocturne gratuite au Grand Palais Immersif ! Grand Palais Immersif Paris, 13 mai 2023, Paris.

Le Grand Palais Immersif par le biais de projections en très haute définition, d’un univers musical et olfactif original et de dispositifs interactifs, propose aux visiteurs une plongée numérique unique au cœur de l’œuvre d’Alphonse Mucha.

Figure majeure de l’Art nouveau, l’artiste tchèque Alphonse Mucha, surtout connu pour son travail d’affichiste et d’illustrateur, est aussi un peintre engagé pour la cause du peuple slave. L’influence de son oeuvre se retrouve fréquemment dans la création contemporaine. Du street art aux mangas japonais, de l’art des rues aux tatouages, nombre d’artistes revisitent aujourd’hui le langage graphique et le « style Mucha ».

Grand Palais Immersif 110 rue de Lyon 75012 Paris Paris 75012 Quartier des Quinze-Vingts Île-de-France accès : métro Bastille (lignes 1, 5 et 8), Gare de Lyon (RER) bus : 20, 29, 65, 69, 76, 86, 87, 91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

Les Arts : peinture, 1898 © Mucha Trust © Metochrome pour le Grand Palais Immersif