Grand Palais Immersif 110 rue de Lyon, 75012, Paris Quartier des Quinze-Vingts Paris 75012 Île-de-France

Il y a près d’un an, l’Ukraine faisait face à une violation injustifiable de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. L’Ambassade d’Ukraine en France en partenariat avec l’Ambassade du Canada en France et le Centre culturel canadien présentent une exposition multimédia de renommée internationale au Grand Palais Immersif le lundi 20 février.

Dévoilée pour la première fois au Toronto Ukrainian Festival en septembre 2022, l’exposition immersive Ukraine : une année de résilience, une culture de résistance présente les chefs-d’œuvre les plus significatifs des artistes Taras Chevtchenko et Mariia Prymatchenko, ainsi qu’un montage d’images prises par des journalistes de guerre en Ukraine.

Taras Chevtchenko est un artiste, poète, philosophe et personnage public ukrainien du XIXe siècle, célébré dans toute l’Ukraine et dans le monde entier.

La peintre d’art naïf du 20e siècle Mariia Prymatchenko est une artiste ukrainienne reconnue de son vivant, dont les œuvres ont même attiré l’attention de Pablo Picasso. Artiste autodidacte, elle est célèbre pour son utilisation vive des couleurs, ses représentations fantaisistes de plantes et d’animaux tels que des lions, des oiseaux, des animaux de ferme et des bêtes imaginaires, et son utilisation ludique des motifs.

Bien qu’ayant vécu dans deux siècles différents, Taras Chevtchenko et Mariia Prymatchenko restent des emblèmes en Ukraine, dont les œuvres représentent l’âme, les valeurs et l’identité ukrainiennes.

En outre, la série comprendra un segment intitulé Ukraine – la terre des courageux, qui, grâce à la puissance de l’immersion, plonge le public dans le quotidien de la guerre en Ukraine, et de ses effets sur les citoyens ukrainiens. Les visiteurs pourront découvrir des vidéos, des photos et des entretiens avec des Ukrainiens qui défendent leur patrie au quotidien.

La série d’expositions a été créée en collaboration par Kostyuk Productions, First Theatrical Charitable Foundation et le Musée nationale de Taras Chevtchenko. Produit par Valeriy Kostyuk et Natalya Deliyeva, sous la direction créative de Tais Poda de RockNLight Multimedia et la curation musicale de Timur Polyanskiy. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Politique d’Information de l’Ukraine, du réseau de télévision Kontakt TV et de la Fondation de la Renaissance Internationale.

Partenaires de l’événement à Paris : Centre Culturel de l’Ambassade d’Ukraine en France, Association les Amis de la culture ukrainienne en France et le Centre Culturel Canadien en France.

Grand Palais Immersif est honoré d’accueillir l’événement UKRAINE : UNE ANNÉE DE RÉSILIENCE, UNE CULTURE DE RÉSISTANCE. Grand Palais Immersif, filiale de la Rmn – Grand Palais, de la Banque des Territoires pour le compte de l’État dans le cadre de France 2030, et de Vinci Immobilier, est spécialisée dans la production, l’exploitation et la diffusion d’expositions numériques.



