Un salon international, des ouvrages uniques, des animations autour de la bibliophilie

et une exposition-hommage aux 150 ans de la naissance de Colette

Événement culturel incontournable de la rentrée et première manifestation du genre au monde, Le Salon du Livre rare & des Arts Graphiques donne rendez-vous aux amoureux de la bibliophilie et des arts graphiques pour 3 jours de découvertes et d’enchantement. Cette année, la Fondation Jan Michalski sera l’invitée d’honneur, autour d’une exposition exceptionnelle et inédite en France, « Colette. Écrire, pouvoir écrire » à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de la romancière.

Cette exposition réunira près de 250 documents – éditions originales, photographies, lettres, manuscrits, objets –, rarement ou jamais montrés au public. Un parcours original qui témoigne de mille éclosions d’une écrivaine au travail, pionnière inclassable et farouchement libre, consciente de son talent et de sa notoriété, imposant à la force de sa plume un nom devenu un emblème.

Les 140 libraires et galeristes, français et étrangers, réunis au salon, partageront également leur passion et leur expertise avec le public. Ils exposeront des milliers de documents (éditions rares ou curieuses, estampes & dessins, documents de toutes époques et de tous styles), issus d’univers variés, dont certains aux provenances exceptionnelles.

Grand Palais Éphémère – Place Joffre (face à l’École Militaire) – 75007 Paris 22 et 23 septembre : 11h – 20h / 24 septembre : 11h – 18h / Entrée : 10€ https://salondulivrerare.paris

