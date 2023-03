Révélations – Biennale Internationale Métiers d’Art et Céation Grand Palais Éphémère, 7 juin 2023, Paris.

Révélations – Biennale Internationale Métiers d’Art et Céation 7 – 11 juin Grand Palais Éphémère

Événement incontournable pour la création contemporaine du monde entier, Révélations est de retour dans l’écrin du Grand Palais Éphémère du 7 au 11 juin 2023. Après une édition remarquée en juin 2022, décalée du fait du contexte sanitaire et ayant rassemblé plus de 400 exposants, cette 6e édition de la biennale marquera son 10e anniversaire. Organisée par Ateliers d’Art de France, elle met à l’honneur plusieurs centaines de créateurs et artistes de la matière au coeur de Paris, face à la Tour Eiffel.

Révélations représente un rendez-vous économique majeur pour la création contemporaine en France et à l’international. Prestigieuse et reflet de la diversité du secteur, la biennale assure aux créateurs la présence de prescripteurs et de décideurs clés afin d’enrichir leur réseau et d’initier de nouvelles commandes.

LE QUÉBEC, NATION À L’HONNEUR

Chaque édition met en lumière la création contemporaine d’une région du monde à travers l’exposition de pièces d’exception de ses créateurs. En 2023, c’est le Québec qui dévoile le meilleur de sa création, porté conjointement par le Conseil des métiers d’art du Québec et la Maison des métiers d’art de Québec, avec le soutien du gouvernement du Québec et de la Délégation générale du Québec à Paris.

Lors d’une première participation à l’exposition internationale Le Banquet en 2019, le Québec avait séduit les visiteurs de Révélations par son audace et sa liberté de ton. Le Québec est un terreau fertile pour la créativité de ses artistes. Au carrefour des cultures nordaméricaine et européenne, les métiers d’art québécois sont riches d’une diversité d’expressions et de pratiques, qui témoignent de l’histoire de la nation québécoise et des Peuples qui la constituent, particulièrement les Premières Nations et les Inuits. Révélations mettra en lumière des artistes dont le rapport à la matière témoigne d’une façon d’appréhender autrement le monde. La sélection québécoise, pilotée par la commissaire et artiste Marie-Ève G. Castonguay, en collaboration avec des artistes autochtones, présentera ainsi une trentaine de créatrices et créateurs issus de la diversité culturelle et territoriale du Québec.

Grand Palais Éphémère 2 Pl. Joffre, 75007 Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-07T10:00:00+02:00 – 2023-06-07T18:00:00+02:00

2023-06-11T10:00:00+02:00 – 2023-06-11T18:00:00+02:00

Culture art