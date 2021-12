Genève Victoria Hall Genève Grand Orchestre Symphonique et Chœur d’État de l’Ukraine Victoria Hall Genève Catégorie d’évènement: Genève

Victoria Hall, le mardi 18 janvier 2022 à 20:00

**Carl Orff** _Carmina Burana_ **Ludwig van Beethoven** _Symphonie n° 9_ _Carmina Burana_, l’œuvre la plus célèbre de Carl Orff, est un chant à la vie, l’amour, la danse, la boisson et l’hédonisme – mais toujours avec un œil sur le dessein du destin. Fondée sur 24 poèmes latins médiévaux dont l’esprit d’insouciance contraste de manière frappante avec les concepts traditionnels de vie et de mort au Moyen Âge, cette cantate radicale et puissante destinée aux chorales, orchestres et solistes à grande échelle a connu un immense succès lors de sa création en 1937. Sa popularité mondiale depuis lors en a fait un favori des chanteurs et du public. Il sera accompagné par la _Symphonie n° 9_ de Beethoven avec son immortel «Ode à la joie».

Victoria Hall
Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève