Grand Oral d’Édouard Louis Station Ausone, 10 février 2022, Bordeaux.

Grand Oral d’Édouard Louis

Station Ausone, le jeudi 10 février à 18:00

Édouard Louis, né Eddy Bellegueule, est écrivain. Adolescent des classes populaires du nord, il est diplômé de l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm et de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Son dernier livre « Changer : méthode » est paru aux Éditions du Seuil. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/NIYo8Tw](https://cutt.ly/NIYo8Tw) « Un récit autobiographique en deux parties. L’auteur s’adresse dans un premier temps à son père. Il évoque son arrivée au lycée, la confrontation à une classe sociale plus aisée et la nécessité pour lui de se réinventer, avec l’aide de son amie, Elena. La seconde partie est adressée à Elena et relate l’arrivée à Paris, les études, l’émancipation et la recherche du bonheur. » ©Electre 2022 >>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : [https://www.youtube.com/LibrairieMollat](https://www.youtube.com/LibrairieMollat) Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez assister au Grand Oral d’Édouard Louis, organisé par les Rencontres Sciences Po Bordeaux / Sud-Ouest.

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde



