Grand nettoyage participatif aux Tours de Merle Prenons soin de notre monument ! 3ème édition Saint-Geniez-ô-Merle, samedi 23 mars 2024.

Elles sont riches d’une nature préservée et d’un patrimoine bâti remarquable, nos belles et vieilles Tours de Merle ! Elles savent faire bouillonner les esprits et envies de quiconque s’y en approche !

Elles font l’objet d’une attention constante et de soins quotidiens pour continuer à les préserver toujours mieux et les faire découvrir aux grands, aux petits, aux curieux, aux passionnés, aux amoureux…

Elles ont besoin d’un petit coup de main pour remettre en beauté leurs belles parures !

Pour cette troisième édition, les Tours de Merle gérées par la Communauté de Communes Xaintrie Val’Dordogne et situées à Saint-Geniez-Ô-Merle invitent les amoureux d’histoire et de patrimoine à rejoindre son équipe pour une journée de nettoyage participatif gratouiller et caresser les pierres pour enlever la mousse, les remettre en lumière, désherber les chemins de déambulation, tout en respectan EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:30:00

fin : 2024-03-23 16:30:00

Saint-Geniez-ô-Merle 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

