Grand Nettoyage de Printemps Val-de-Saâne, samedi 20 avril 2024.

Grand Nettoyage de Printemps Val-de-Saâne Seine-Maritime

La mairie de Val-de-Saâne vous invite à participer au Grand Nettoyage de Printemps ! Ouvert à tous randonneurs, familles, jeunes, à pied ou à vélo…

Rendez-vous devant la mairie pour la constitution des équipes et au retour pour la photo souvenir et un goûter offert.

Navette minibus, sacs et gants à disposition !

Les mineurs venant en dehors de l’accueil adolescents local doivent être accompagnés.

La mairie de Val-de-Saâne vous invite à participer au Grand Nettoyage de Printemps ! Ouvert à tous randonneurs, familles, jeunes, à pied ou à vélo…

Rendez-vous devant la mairie pour la constitution des équipes et au retour pour la photo souvenir et un goûter offert.

Navette minibus, sacs et gants à disposition !

Les mineurs venant en dehors de l’accueil adolescents local doivent être accompagnés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 13:30:00

fin : 2024-04-20 16:30:00

Mairie

Val-de-Saâne 76890 Seine-Maritime Normandie

L’événement Grand Nettoyage de Printemps Val-de-Saâne a été mis à jour le 2024-04-07 par Office de Tourisme Terroir de Caux