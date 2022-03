Grand nettoyage de Printemps sur le littoral Hendayais Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Lieu de rendez-vous indiqué à l’inscription. La Ville d’Hendaye et le CPIE Littoral Basque organisent un nettoyage de printemps sur le littoral hendayais. Ce chantier de bénévolat nature tout public (bilingue), permet de mobiliser habitants, associations, comités de quartier et entreprises hendayaises. Cet événement familial est convivial.

Tout public, gratuit, en français et en basque Munissez vous d’une paire de gants et de bonnes chaussures. Points de rendez-vous et zones nettoyées :

– Siège du Bidassoa Surf Club (à coté du poste de secours des 2 jumeaux)

– Face à l’Office de tourisme

– Face à la Thalasso Serge Blanco

– Centre nautique

– Observatoire de la baie

Hendaye

