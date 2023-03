Grand nettoyage de Printemps sur le littoral Hendayais Hendaye Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Hendaye

Grand nettoyage de Printemps sur le littoral Hendayais, 25 mars 2023, Hendaye . Grand nettoyage de Printemps sur le littoral Hendayais Hendaye Basses-Pyrénées

2023-03-25 09:30:00 – 2023-03-25 11:30:00 Hendaye

Basses-Pyrénées Chantier de bénévolat nature tout public (bilingue), permettant de mobiliser habitants, associations, comités de quartier et entreprises hendayaises. Organisation : Ville d’Hendaye et CPIE Littoral basque

Inscription obligatoire, Chantier de bénévolat nature tout public (bilingue), permettant de mobiliser habitants, associations, comités de quartier et entreprises hendayaises. Organisation : Ville d’Hendaye et CPIE Littoral basque

Inscription obligatoire, +33 5 59 74 16 18 CPIE LIttoral Basque

Hendaye

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Hendaye Autres Lieu Hendaye Adresse Hendaye Basses-Pyrénées Ville Hendaye Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Hendaye

Hendaye Hendaye Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hendaye /

Grand nettoyage de Printemps sur le littoral Hendayais 2023-03-25 was last modified: by Grand nettoyage de Printemps sur le littoral Hendayais Hendaye 25 mars 2023 Basses-Pyrénées Hendaye Hendaye Basses-Pyrénées

Hendaye Basses-Pyrénées