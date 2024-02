Grand nettoyage de printemps Mairie Sallebœuf, samedi 23 mars 2024.

Depuis 2015, vous mettez du cœur à l’ouvrage pour la préservation de notre chère planète en participant à notre grand nettoyage de printemps intercommunal ! Cette année encore, il va falloir s’atteler à la tâche. Alors munissez-vous de vos plus beaux gants et de votre gilet jaune et nettoyez les rues de votre commune. Un point de rassemblement est prévu devant la mairie de chaque commune. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 09:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Mairie 3 Avenue de la Tour

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@cdc-coteaux-bordelais.fr

