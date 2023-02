Grand nettoyage de printemps – Osterputz Kirchheim Kirchheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Kirchheim La Municipalité de Kirchheim conjointement à celle d’Odratzheim organise un grand nettoyage de Printemps – Osterputz des espaces naturels de leurs villages.

Pour les Kirchheimois, rendez-vous le samedi 25 mars 2023 à 9h devant la Mairie.

Venez vous joindre à nous pour partager ce moment de citoyenneté et de sauvegarde de l’environnement.

Merci de vous munir de gants, de gilet jaune et de bonne humeur !

Pour nous permettre d’organiser cette opération et de vous offrir une petite collation à l’issue de la matinée, nous vous incitons à déposer votre talon réponse dans la boite aux lettres de la Mairie au plus tard avant le vendredi 17 mars.

