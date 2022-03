Grand nettoyage de Printemps intercommunal Tresses, 26 mars 2022, Tresses.

Grand nettoyage de Printemps intercommunal Tresses

2022-03-26 09:00:00 – 2022-03-26 13:00:00

Tresses Gironde Tresses

EUR À l’occasion de la 8ème édition du grand nettoyage de printemps intercommunal, les élus de la commission « Sensibilisation et éducation au développement durable et à l’environnement » organisent le ramassage des déchets issus de dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes le samedi 26 mars 2022 de 9h à 13h.

Le départ se fera des 8 mairies du territoire communautaire.

Le port d’un masque, de gants et d’un gilet fluo est obligatoire pour

pouvoir participer.

À l’occasion de la 8ème édition du grand nettoyage de printemps intercommunal, les élus de la commission « Sensibilisation et éducation au développement durable et à l’environnement » organisent le ramassage des déchets issus de dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes le samedi 26 mars 2022 de 9h à 13h.

Le départ se fera des 8 mairies du territoire communautaire.

Le port d’un masque, de gants et d’un gilet fluo est obligatoire pour

pouvoir participer.

À l’occasion de la 8ème édition du grand nettoyage de printemps intercommunal, les élus de la commission « Sensibilisation et éducation au développement durable et à l’environnement » organisent le ramassage des déchets issus de dépôts sauvages sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes le samedi 26 mars 2022 de 9h à 13h.

Le départ se fera des 8 mairies du territoire communautaire.

Le port d’un masque, de gants et d’un gilet fluo est obligatoire pour

pouvoir participer.

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS INTERCOMMUNAL

Tresses

dernière mise à jour : 2022-03-15 par