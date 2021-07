Grand National de CSO Haras de la Vallée, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Notre-Dame-d'Estrées.

Grand National de CSO

du jeudi 8 juillet au dimanche 11 juillet à Haras de la Vallée

Le Grand National est un circuit de haut niveau mis en place par la Fédération Française d’Equitation pour détecter les meilleurs chevaux et cavaliers en vue des plus grandes échéances internationales. C’est le plus haut niveau national qui existe en équitation. Après une première organisation en 2020 qui fût une réussite, le Haras de la Vallée à Notre Dame d’Estrées, accueille pour la deuxième année consécutive la sixième étape du Grand National de CSO qui s’étendra sur 4 jours et rassemblera des cavaliers amateurs (sautant des épreuves allant de 1m à 1m25) et des cavaliers professionnels (sur des épreuves allant de 1m20 à 1m50). Le jeudi 8 aura lieu un concours d’élevage pour chevaux de 2 et 3 ans, organisé en partenariat avec l’association Cheval Normandie. **Le Prix du Département du Calvados se tiendra le samedi 10 juillet à partir de 13h pour une épreuve vitesse 145.** Du jeudi 8 au dimanche 11 juillet : * Entrée et parking gratuit * Restauration possible sur place * Attention aux mesures sanitaires en place à cette date-là. Plus d’informations : [www.haras-vallee.com](http://www.haras-vallee.com)

Entrée libre

Haras de la Vallée D16 14340 Notre-Dame-d’Estrées Notre-Dame-d’Estrées Calvados



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T09:00:00 2021-07-08T18:00:00;2021-07-09T09:00:00 2021-07-09T18:00:00;2021-07-10T09:00:00 2021-07-10T18:00:00;2021-07-11T09:00:00 2021-07-11T18:00:00