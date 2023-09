Midi Musique Grand Mix Tourcoing, 4 octobre 2023, Tourcoing.

Midi Musique Mercredi 4 octobre, 12h15 Grand Mix Entrée libre sur réservation

Un menu musical proposé par les élèves et étudiants du Conservatoire de Tourcoing en accord avec la cuisine du Grand Mix.

Direction musicale : Hugues ROUSÉ

Si Just Friends revisite les grands standards, ce n’est pas pour ressasser le passé sans le questionner, bien au contraire le quintet évolue autour de cette idée en apparence paradoxale que la tradition du jazz se trouve dans l’innovation. A cet adage auquel on pourrait attendre une réponse philosophique, Illia Vasiachkin (saxophone), Richard Lezy (piano), Nathanaël Mass (guitare), Loris Rebout (basse) et Marvin Morelle (batterie) répondent par un acte : une proposition musicale teintée du bois qui les chauffe, tout comme ces fûts donnent une saveur nouvelle à ces vieux breuvages, aidant ainsi ces derniers à traverser leur époque.

Grand Mix 5 place Notre dame 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://legrandmix.com/fr/agenda/midi-jazz-dejeuner-en-musique-avec-just-friends »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T12:15:00+02:00 – 2023-10-04T14:00:00+02:00

DR