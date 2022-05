Grand méchoui de fin de chantier de restauration de la nef de l’église Saint-Georges Vinneuf, 2 juin 2022, Vinneuf.

Grand méchoui de fin de chantier de restauration de la nef de l’église Saint-Georges Vinneuf

2022-06-02 19:30:00 – 2022-06-02 22:30:00

Vinneuf Yonne Vinneuf

30 30 EUR Les Amis du Patrimoine de Vinneuf organisent un grand méchoui pour célébrer la fin du chantier de restauration de la nef de l’église Saint-Georges de Vinneuf.

Menu :

– Kir royal et ses amuse-bouches (3 pièces)

– Assiette d’agneau du Quercy, semoule et légumes du soleil

– Tzatziki et duo de fromages : chèvre et brebis, accompagnés d’une salade verte

– Méli-mélo de fruits de saison et douceur du sud (au choix, baklava, corne de gazelle ou loukoum)

Boissons non comprises (sauf menu enfant)

Règlement par chèque à l’ordre des Amis du Patrimoine de Vinneuf, à déposer avec le coupon-réponse sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie de Vinneuf : 12 rue du Général de Gaulle – Vinneuf

Date limite de réservation : 25 mai 2022

contact@vinneufamispatrimoine.com https://www.vinneufamispatrimoine.com/

Les Amis du Patrimoine de Vinneuf organisent un grand méchoui pour célébrer la fin du chantier de restauration de la nef de l’église Saint-Georges de Vinneuf.

Menu :

– Kir royal et ses amuse-bouches (3 pièces)

– Assiette d’agneau du Quercy, semoule et légumes du soleil

– Tzatziki et duo de fromages : chèvre et brebis, accompagnés d’une salade verte

– Méli-mélo de fruits de saison et douceur du sud (au choix, baklava, corne de gazelle ou loukoum)

Boissons non comprises (sauf menu enfant)

Règlement par chèque à l’ordre des Amis du Patrimoine de Vinneuf, à déposer avec le coupon-réponse sous enveloppe dans la boîte aux lettres de la mairie de Vinneuf : 12 rue du Général de Gaulle – Vinneuf

Date limite de réservation : 25 mai 2022

Vinneuf

dernière mise à jour : 2022-05-20 par