2022-12-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-18 18:30:00 18:30:00

Bouches-du-Rhône Rognes Depuis 33 ans, le marché de Rognes, réputé pour ses producteurs de truffes et ses produits du terroir de grande qualité (foie gras, charcuteries fines, volailles, confiseries, champignons…) fait le plein de visiteurs.

Cette 33e édition ne dérogera pas à la règle !

Il s’agit avant tout d’une fête conviviale et gourmande où vous pourrez également déguster une brouillade aux truffes, du vin chaud …

Les enfants seront également ravis d’accompagner les plus grands grâce notamment à la présence d’une ferme pédagogique qui contribuera aussi à la magie de Noël ! Une référence dans la région, à ne pas manquer ! Chaque année, le dimanche qui précède Noël, se déroule dans les rues de Rognes le célèbre Grand Marché Truffes et Gastronomie .

assotrufficulture13@orange.fr

