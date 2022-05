Grand Marché Provençal hebdomadaire Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Venez découvrir ou redécouvrir le marché de Saint-Rémy-de-Provence, très animé et coloré : aromates, épices, olives, huiles, fruits, légumes, miels, fleurs…

Le marché se situe sur la Place de la République et dans les rues de centre historique.



En période estivale, venir assez tôt si vous souhaitez vous garer à proximité.

Sinon d’autres parking sont accessibles à 5mn à pied.



