Grand marché gourmets et gourmands Parc Thermal Saint-Honoré-les-Bains, samedi 10 août 2024.

Rencontre festive et gourmande les 10 et 11 Août dans le Parc Thermal de Saint-Honoré-les-Bains.

Participation de producteurs de produits de bouche.

Restauration sur place avec plat principal et les visiteurs pourront s’il le désirent, se procurer une entrée, un fromage, un dessert etc… directement auprès du producteur. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 09:00:00

fin : 2024-08-11 18:00:00

Parc Thermal Avenue Docteur Ségard

Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

