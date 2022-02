Grand marché du jeudi Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Thonon-les-Bains

Grand marché du jeudi Thonon-les-Bains, 9 avril 2022, Thonon-les-Bains. Grand marché du jeudi Thonon-les-Bains

2022-04-09 07:00:00 07:00:00 – 2022-12-31 13:00:00 13:00:00

Thonon-les-Bains Haute-Savoie Thonon-les-Bains Le grand marché du jeudi regroupe maraîchers, petits producteurs et de nombreux produits typiques de la région… ou d’ailleurs !

Vous y trouverez également grand nombre d’étals très variés (habillement, accessoires, artisanat, déco, etc…). +33 4 50 71 55 55 Thonon-les-Bains

dernière mise à jour : 2021-09-27 par Office de Tourisme de Thonon-les-Bains

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Thonon-les-Bains Autres Lieu Thonon-les-Bains Adresse Ville Thonon-les-Bains lieuville Thonon-les-Bains Departement Haute-Savoie

Grand marché du jeudi Thonon-les-Bains 2022-04-09 was last modified: by Grand marché du jeudi Thonon-les-Bains Thonon-les-Bains 9 avril 2022 Haute-Savoie Thonon-les-Bains

Thonon-les-Bains Haute-Savoie