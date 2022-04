Grand marché d’été Marseille 2e Arrondissement Marseille 2e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Que vous soyez de passage ou Marseillais, vous pourrez y faire le plein le saveurs, de senteurs, de textiles colorés, de beaux objets ou d’accessoires pour la maison ou à porter.

Que vous soyez de passage ou Marseillais, vous pourrez y faire le plein le saveurs, de senteurs, de textiles colorés, de beaux objets ou d'accessoires pour la maison ou à porter.

Les artisans commerçants, tous issus de la région, proposeront des articles reflétant le terroir, l'identité marseillaise ou la Provence. Le marché d'été animera à nouveau la rive Nord du Vieux Port de mai à septembre: les cabanons se déploieront de la gare maritime au parterre végétalisé et seront ouverts l'été en journée et en soirée.

