Trigueres Triguères Trigueres Grand marché de Noël Triguères Trigueres Catégorie d’évènement: Trigueres

Grand marché de Noël Triguères, 21 décembre 2021, Trigueres. Grand marché de Noël

Triguères, le mardi 21 décembre à 15:00 Grand Marché de Noël avec des artisans, artistes et producteurs. Restauration sur place et possibilité de pré-commander. Triguères Place des anciens combattants, Trigueres Trigueres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Trigueres Autres Lieu Triguères Adresse Place des anciens combattants, Trigueres Ville Trigueres lieuville Triguères Trigueres