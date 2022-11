Grand marché de Noël Saint-Jean-de-la-Rivière Saint-Jean-de-la-Rivière Catégories d’évènement: Manche

Saint-Jean-de-la-Rivière

Grand marché de Noël Saint-Jean-de-la-Rivière, 20 novembre 2022, Saint-Jean-de-la-Rivière. Grand marché de Noël

Saint-Jean-de-la-Rivière Manche

2022-11-20 – 2022-11-20 Saint-Jean-de-la-Rivière

Manche Saint-Jean-de-la-Rivière L’APE des 7 lieux vous invite à son grand marché du terroir et de l’artisanat avec de nombreux exposants. Rendez-vous salle de la mer de 9h à 18h – Vente de bricolages des enfants de l’école des 7 lieux,

– Buvette et pâtisserie,

– Tombola,

– Promenade à poney, Animations : A partir de 14h.

Rencontre et photo avec le Père Noël.

Animation de l’association Team Clownette.

