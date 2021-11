Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence 26500, Bourg-lès-Valence Grand marché de Noël des créateurs et artistes Bourg-lès-Valence Bourg-lès-Valence Catégories d’évènement: 26500

Bourg-lès-Valence

Grand marché de Noël des créateurs et artistes Bourg-lès-Valence, 18 décembre 2021, Bourg-lès-Valence. Grand marché de Noël des créateurs et artistes Les courts couverts du club de tennis 15 rue des loisirs Bourg-lès-Valence

2021-12-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-18 19:00:00 19:00:00 Les courts couverts du club de tennis 15 rue des loisirs

Bourg-lès-Valence 26500 Le Grand Marché de Noël des créateurs et artistes du Tennis & Padel de Bourg-Lès-Valence aura lieu à l’intérieur des courts couverts du tennis (non chauffés mais abrités et fermés). garnier.christelle@free.fr +33 6 21 26 32 80 Les courts couverts du club de tennis 15 rue des loisirs Bourg-lès-Valence

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: 26500, Bourg-lès-Valence Autres Lieu Bourg-lès-Valence Adresse Les courts couverts du club de tennis 15 rue des loisirs Ville Bourg-lès-Valence lieuville Les courts couverts du club de tennis 15 rue des loisirs Bourg-lès-Valence