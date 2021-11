Dégagnac Dégagnac 46340, Dégagnac Grand Marché de Noël au Château de Lantis Dégagnac Dégagnac Catégories d’évènement: 46340

2021-11-27 10:00:00 – 2021-11-28 18:00:00

Chocolat ou vin chaud offert Le Château de Lantis vous propose un grand marché de Noël avec animations et nombreux exposants. – animation en extérieur “La Forêt enchantée”

– théâtre de marionnettes

– visite du Père Noël

– crèche de Noël

Chocolat ou vin chaud offert ©kikidi46

