Grand marché de Noël artisanal Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrnes-Atlantiques

Grand marché de Noël artisanal Artix, 18 décembre 2022, Artix. Grand marché de Noël artisanal

Place du Général de Gaulle Artix Pyrnes-Atlantiques

2022-12-18 10:00:00 – 2022-12-18 18:00:00 Artix

Pyrnes-Atlantiques Artix EUR 0 Marché de Noël animé par Boule de notes. Chants traditionnels, musiques de Disney et cartoon.

15h à 18h : Photo avec le Père Noël offerte. Marché de Noël animé par Boule de notes. Chants traditionnels, musiques de Disney et cartoon.

15h à 18h : Photo avec le Père Noël offerte. +33 5 59 69 03 46 Communauté de communes Lacq-Orthez CCLO

Artix

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Artix, Pyrnes-Atlantiques Autres Lieu Artix Adresse Place du Général de Gaulle Artix Pyrnes-Atlantiques Ville Artix lieuville Artix Departement Pyrnes-Atlantiques

Artix Artix Pyrnes-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/artix/

Grand marché de Noël artisanal Artix 2022-12-18 was last modified: by Grand marché de Noël artisanal Artix Artix 18 décembre 2022 Artix Place du Général de Gaulle Artix Pyrnes-Atlantiques Pyrnes-Atlantiques

Artix Pyrnes-Atlantiques