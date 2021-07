Allevard Allevard Allevard, Isère Grand marché de l’été Allevard Allevard Catégories d’évènement: Allevard

Grand marché de l’été Allevard, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Allevard. Grand marché de l’été 2021-07-10 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-10 19:00:00 19:00:00 Rues du centre ville Place de la Réistance / Place Verdun

Allevard Isère Allevard L’UCAPA vous propose le grand marché de l’été, avec vide grenier, brocante, antiquité et collection. Pour vous divertir cette journée sera animée par des déambulations musicales, concert, animations pour enfants et repas campagnard. ucapa.allevard@orange.fr +33 4 76 97 50 66 dernière mise à jour : 2021-05-29 par

