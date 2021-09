Mareau-aux-pres La Savonnerie des Muids Mareau-aux-Prés Grand marché de la Savonnerie des Muids La Savonnerie des Muids Mareau-aux-pres Catégorie d’évènement: Mareau-aux-Prés

A Mareau-aux-Prés, venez retrouver les artisans locaux réunis autour de Cyrille Lejemble, le savonnier des Muids. Ils vous proposeront le fruit de leur travail made in France. Retrouvez: La Savonnerie des Muids avec ses produits d’entretien et cosmétiques respectueuses de l’environnement Monsire affûtage pour affûter vos outils Le Clos Des Mauves pour les œufs La Brasserie de Saint-Laurent-Nouan avec ses bonnes bières La chèvrerie de Rilly avec de bons fromages de chèvre frais, frais aromatisé, mi-sec, sec, bûche … Bonjourbonsoir.bio avec des infusions et sirop produits avec des plantes cultivées à Saint-Pryvé-saint-Mesmin

Voir https://savonnerie-artisanale-des-muids.fr

La Savonnerie fait son grand marché! La Savonnerie des Muids 451 Rue de Saint-Hilaire, Mareau-aux-Prés

le dimanche 26 septembre 2021

2021-09-26T10:00:00 2021-09-26T13:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00

