Grand marché aux puces Muttersholtz Muttersholtz Catégories d’évènement: 67600

Muttersholtz

Grand marché aux puces Muttersholtz, 10 juillet 2022, Muttersholtz. Grand marché aux puces Muttersholtz

2022-07-10 07:00:00 – 2022-07-10

Muttersholtz 67600 24ème édition du grand marché aux puces dans les rues de la commune. de nombreux exposants présents dès 07h du matin. Buvette et restauration tout au long de la journée : café, viennoiseries, bretzels, sandwiches, grillades, crêpes, etc… Marché aux puces dans les rues de la commune +33 6 41 60 21 11 24ème édition du grand marché aux puces dans les rues de la commune. de nombreux exposants présents dès 07h du matin. Buvette et restauration tout au long de la journée : café, viennoiseries, bretzels, sandwiches, grillades, crêpes, etc… Muttersholtz

Détails Catégories d'évènement: 67600, Muttersholtz

