Grand marché aux puces Hausgauen Hausgauen Catégories d’évènement: Hausgauen

Haut-Rhin

Grand marché aux puces Hausgauen, 27 mars 2022, Hausgauen. Grand marché aux puces Hausgauen

2022-03-27 07:00:00 – 2022-03-27 18:00:00

Hausgauen Haut-Rhin Hausgauen 0 EUR Grand marché aux puces organisé par l’A.S. Hausgauen (football) dans les rues du village. Restauration assurée exclusivement par l’association Prix de l’emplacement : 12€ les 5 mètres – Distribution des emplacements à partir de 7 heures RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS Gutknecht Christine : 03 89 07 86 76 Baumlin Joseph : 06 08 80 39 02 Formulaire d’inscription à télécharger – voir ci-dessous Grand marché aux puces dans les rues du village.

Restauration assurée exclusivement par l’association. +33 6 08 80 39 02 Grand marché aux puces organisé par l’A.S. Hausgauen (football) dans les rues du village. Restauration assurée exclusivement par l’association Prix de l’emplacement : 12€ les 5 mètres – Distribution des emplacements à partir de 7 heures RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS Gutknecht Christine : 03 89 07 86 76 Baumlin Joseph : 06 08 80 39 02 Formulaire d’inscription à télécharger – voir ci-dessous Hausgauen

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Hausgauen, Haut-Rhin Autres Lieu Hausgauen Adresse Ville Hausgauen lieuville Hausgauen Departement Haut-Rhin

Hausgauen Hausgauen Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hausgauen/

Grand marché aux puces Hausgauen 2022-03-27 was last modified: by Grand marché aux puces Hausgauen Hausgauen 27 mars 2022 Hausgauen Haut-Rhin

Hausgauen Haut-Rhin