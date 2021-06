Albi Halle du Castelviel Albi, Tarn Grand Marché aux Puces Halle du Castelviel Albi Catégories d’évènement: Albi

Organisée depuis 41 ans par la Chambre syndicale des antiquaires et brocanteurs de l’Albigeois, cette manifestation est le rassemblement annuel, durant un week-end, des marchands qui ont l’habitude de déballer chaque samedi au foirail. Ils sont rejoints pour l’occasion par des confrères de la région (au total près de 70 brocanteurs). Les Puces géantes s’adressent autant aux chineurs en tout genre qu’aux simples curieux. Au détour de nombreux stands, vous trouverez des objets et des meubles. Le style qualifié d’industriel et celui des années cinquante sont très tendances à l’heure actuelle. Comme chaque année, la restauration est possible autour du foirail sans oublier l’apéritif à midi, gracieusement offert par les organisateurs. Chineurs, à vos agendas ! Les puces s’installent les 12 et 13 juin, en mode extra-large sous la halle du Castelviel. Halle du Castelviel Place du castelviel 81000 Albi Albi Tarn

