Théâtre : Le nez de cochon de Cyrano

Mercredi 19 juillet, 15h00
Grand Mail Beaugency
Gratuit

Un camion de pompier s'installe sur une place, les portes s'ouvrent. C'est un théâtre.

Ainsi débute l’inhabituelle représentation de Cyrano de Bergerac dans un camion-théâtre-ambulant, joué par deux mécaniciens mationnettistes quelque peu survolté…

Ils n’ont que 40 minutes pour jouer tout Cyrano de Bergerac. Il ne faut pas traîné. Le résumé semble se dérouler parfaitement… mais les mécanos garderont-ils le contrôle jusqu’au bout ?

Aidés de leurs six marionettes, nos deux mécanos interprètent l'oeuvre d'Edmond Rostand tout en ayant réécrit une partie du texte pour le mettre au goût du jour.

