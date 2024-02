Grand Loto Vétérans Football Salle des fêtes Pierrelatte, samedi 17 février 2024.

Restauration et buvette sur place, nombreux lots à remporter télévision, console Nintendo Switch, enceinte Ibiza 800W, bon d’achat 150euros Carrefour Market, panier garnis, jambons, vin, appareil électroménagers, bricolages et soins et plus encore !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 17:00:00

fin : 2024-02-17

Salle des fêtes 7 avenue Maréchal Juin

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

