Grand loto solidaire de Noël Salle Pellevoisin, 12 décembre 2021, Roubaix.

Grand loto solidaire de Noël

Salle Pellevoisin, le dimanche 12 décembre à 12:30

Pour ce loto, les lots sont des **cartes cadeaux** utilisables dans les grands magasins. Les cartes de loto sont vendues 15€ pour 12 cartes. Le solde positif sera versé au profit de l’association de quartier. **Comme invités, nous avons Ritchie CLIFFORD**, a.k.a « The Real Cool From Roubaix », qui nous offrira un interméde musical de reprises de grands standards américains. Rock’n’roll, wap-doo-wap, grands standars américains au programme ! **Coté charme, nous aurons la présence de Manuella Parent, Miss Francia Latina 2021**. Elle a défendu les couleurs de la France à la dernière élection Miss America Latina del Mundo 2021, à Punta Cana, et en est revenue avec une écharpe de “_Miss Fotogenica 2021_”, et classée au TOP 6 ! C’est [une des 4 miss France pour l’international élues à Roubaix](http://missinternational.fr/) en juin 2021 ! Et enfin, [la **Miss Roubaix**](http://missroubaix.fr/) **Métropole 2021, Narjis CHAFII**, entourée de ses dauphines Cindy Andries, Helena Snauwaert, Merica Napame, nous fera l’honneur d’être avec nous ! **Une navette** sera disponible si vous n’avez pas de moyen de locomotion. Réservez-la en avance par téléphone au 03.20.73.19.17 avant le 8 décembre 2021 à 17h. Une petite restauration (buvette) sera disponible sur place. Les places sont limitées selon les conditions sanitaires. Le pass sanitaire est obligatoire pour le respect de tous. Réservez votre après-midi achetant vos cartes de jeux via internet [**en cliquant sur ce lien**](https://www.helloasso.com/associations/comite-de-quartier-de-l-hommelet/evenements/loto-solidaire). _Loto et après-midi festive organisés par le Comité de quartier de l’Hommelet._

Entrée libre (attention places limitées)

Venez participer à une après-midi festive, à l’occasion de notre loto. Les tirages de loto auront lieu dans la journée, entrecoupés de passages musicaux !

Salle Pellevoisin 164 rue de Leers, Roubaix Roubaix Est Nord



