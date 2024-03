Grand Loto Ruch 33350 salle des fêtes Ruch, dimanche 7 avril 2024.

Grand Loto Ruch 33350 salle des fêtes Ruch Dimanche 7 avril, 13h00

Début : 2024-04-07 13:00

Fin : 2024-04-07 19:00

Loto de l’association intergenerationnelle des abeilles ruchelaises. Nombreux lots et bons d’achats de nos commerçants Dimanche 7 avril, 13h00 1

D​e nombreux lots et bons cadeaux de nos commerçants locaux.

Ruch 33350 salle des fêtes Rue Théo turrier Ruch 33350 Gironde