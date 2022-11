Grand Loto Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Grand Loto Moulins, 4 décembre 2022, Moulins. Grand Loto

Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier Salle des fêtes Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

2022-12-04 – 2022-12-04

Salle des fêtes Place du Maréchal de Lattre de Tassigny

Moulins

Allier Grand loto avec de nombreux lots à gagner :

Des bons d’achat Intermarché (400 €, 150 €,…)

Une trottinette électrique

Un aspirateur robot

Un oreiller à mémoire de forme

Et plus encore ! +33 4 70 46 06 47 Salle des fêtes Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Autres Lieu Moulins Adresse Moulins Allier Salle des fêtes Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Moulins lieuville Salle des fêtes Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Moulins Departement Allier

Moulins Moulins Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moulins/

Grand Loto Moulins 2022-12-04 was last modified: by Grand Loto Moulins Moulins 4 décembre 2022 Allier moulins Place du Maréchal de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier

Moulins Allier