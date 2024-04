Grand LOTO Mazières-en-Gâtine, dimanche 7 avril 2024.

Grand LOTO Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

Ouverture des portes 13 h

Loto à 14 h 30

Participation non partageable

2 € le carton 10 € les 6 et 15 € les 10 ne joue pas la partie spéciale

carton spécial jaune 2 € le carton joue tout le loto

bingo 2 € le carton et 5 € les 3

Animation Danièle

venir avec vos cartes de jeu ou achat possible en plus de votre participation

retenir 1 place par personne avec nom et prénom ( par sms de préférence) au 06 07 34 78 36

1 place et demi vous sera accordée .

Début : 2024-04-07 13:00:00

fin : 2024-04-07

Salle Socio-Educative,

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

L'événement Grand LOTO Mazières-en-Gâtine a été mis à jour le 2024-04-02