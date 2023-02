Grand loto Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Mazières-en-Gâtine

2023-02-25 13:00:00 – 2023-02-25 Mazières-en-Gâtine

Deux-Sevres Mazières-en-Gâtine Grand Loto, dimanche 26 février, 14h30. Ouverture des portes à 13h.

Grand Loto organisé par l’APE des écoles primaires de Mazières-en-Gâtine, et animé par Danièle. 2120€ de cartes cadeaux, lots enfants, lots anniversaire.

Buvette sur place.

contact : Danièle 06 07 34 78 36

Salle socio-éducative de Mazières-en-Gâtine +33 6 07 34 78 36 l’APE des écoles primaires de Mazières-en-Gâtine l’APE des écoles primaires de Mazières-en-Gâtine

Mazières-en-Gâtine

dernière mise à jour : 2023-02-20 par

