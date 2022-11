Grand LOTO Mazières-en-Gâtine, 27 novembre 2022, Mazières-en-Gâtine.

Grand LOTO

Salle des fêtes Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres

2022-11-27 13:00:00 – 2022-11-27

Mazières-en-Gâtine

Deux-Sèvres

EUR 2 Le club organise son premier loto de la saison, le dimanche 27 novembre à 14h30. On vous attend nombreux.

2010 € de cartes KDO

Lots anniversaires-Lots de consolation

Venir avec vos cartes jeux(achat possible en + de votre participation)

Merci de retenir 1 place par personne avec nom, prénom.

1 place et demi vous sera accordée.

Animé par Danièle 06 07 34 78 36

Buvette et pâtisserie

Le club organise son premier loto de la saison, le dimanche 27 novembre à 14h30. On vous attend nombreux.

2010 € de cartes KDO

Lots anniversaires-Lots de consolation

Venir avec vos cartes jeux(achat possible en + de votre participation)

Merci de retenir 1 place par personne avec nom, prénom.

1 place et demi vous sera accordée.

Animé par Danièle 06 07 34 78 36

Buvette et pâtisserie

+33 6 07 34 78 36 HBCHM Hand Champdeniers-Mazières

HBCHM

Mazières-en-Gâtine

dernière mise à jour : 2022-11-17 par