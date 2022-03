Grand Loto Intergénérationnel Maison de quartier de Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Le Centre social de Wazemmes organise un grand loto pour petits et grands. ————————————————————————– Au programme : une après-midi ludique et conviviale dans votre Centre social avec de nombreux petits lots à gagner pour les plus chanceux ! **Samedi 19 mars à 14h** **Maison de quartier de Wazemmes** **36, rue d’Eylau, 59000 Lille** Un grand loto pour petits et grands Maison de quartier de Wazemmes 36, rue d’eylau, 59 000 lille Lille Wazemmes Nord

