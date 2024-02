Grand loto Ecole de Jean Jaurès Salle polyvalente Ussel, vendredi 9 février 2024.

L’association Sportive et Culturelle de l’école élementaire de Jean Jaurès organise un grand loto avec de superbes lots en jeu !… un séjour d’une valeur de 600 €, un téléviseur, un overboard et de multiples lots ; maison et électroménager, sport et bien être, gastronomie !

Ouverture des portes à 19h30

Buvette et restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Salle polyvalente 3 Rue du Stade

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Grand loto Ecole de Jean Jaurès Ussel a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme de Haute Corrèze