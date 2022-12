Grand loto du Tennis Club Hirsingue Hirsingue Hirsingue Hirsingue Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Hirsingue

Grand loto du Tennis Club Hirsingue Hirsingue, 14 janvier 2023, Hirsingue Hirsingue. Grand loto du Tennis Club Hirsingue 24 rue de l’ill Hirsingue Haut-Rhin

2023-01-14 – 2023-01-14 Hirsingue

Haut-Rhin Hirsingue EUR GRAND LOTO: Cascades de bons d’achats, TV, vélo, paniers garnis ! Buvette et petite restauration sur place. 1 carton offert pour toute réservation au 06.04.46.88.68 à partir du 15 Décembre 2022. Soirée Loto avec plus de 5000 € de lots. Bons d’achats, TV Vélos… +33 6 04 46 88 68 Hirsingue

dernière mise à jour : 2022-12-02 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Hirsingue Autres Lieu Hirsingue Adresse 24 rue de l'ill Hirsingue Haut-Rhin Ville Hirsingue Hirsingue lieuville Hirsingue Departement Haut-Rhin

Hirsingue Hirsingue Hirsingue Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hirsingue-hirsingue/

Grand loto du Tennis Club Hirsingue Hirsingue 2023-01-14 was last modified: by Grand loto du Tennis Club Hirsingue Hirsingue Hirsingue 14 janvier 2023 24 rue de l'ill Hirsingue Haut-Rhin Hirsingue Haut-Rhin Haut-Rhin Hirsingue

Hirsingue Hirsingue Haut-Rhin