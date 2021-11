Campneuseville Campneuseville Campneuseville, Seine-Maritime Grand LOTO du Téléthon Campneuseville Campneuseville Catégories d’évènement: Campneuseville

Campneuseville Seine-Maritime Campneuseville Salle polyvalente – bénéfices pour le Téléthon.

L’ouverture des portes se fera à 19h00 et le début des jeux à 20h00.

10 parties dont 3 parties spéciales

A gagner : Bons d’achats

Sur place : Tombolas diverses – Buvette – Pâtisseries

